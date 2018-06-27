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Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!

Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü köşe yazısında seçim günü sandıkları ziyaret etmek isteyen AK Parti milletvekili Yalçın Akdoğan'a küstahça sözler sarf ederek orayı terk etmesini isteyen Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran'a karşı yetkilileri göreve çağırdı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!

İşte Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

AK Parti milletvekili Yalçın Akdoğan, seçim günü oy kullanan okullardan birisine ziyarette bulunmuş.

Sadece milletvekili değil.. Aynı zamanda, o gün yapılan seçimde de, milletvekili adayı, Yalçın Akdoğan..

Buna rağmen..

Avukatları.. Stajyerleri.. Hatta hukuk eğitimi almamış insanları bile kısa süreli eğitimden geçirip, “Sizi istediğiniz partiden müşahit yapalım, sandıklara gidin müdahil olun” diyen barolardan.. 

Özellikle de Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran’dan, Yalçın Akdoğan’a tepki gelmiş!

Baro başkanı Canduran, milletvekili Akdoğan’a soruyor: “Niye geldiniz buraya!”

Dersiniz ki, babasının evine zorla girilmiş..

O da hesap soruyor..

Hoop Hakan efendi..

Haddinizi aştığınızın farkında mısınız?..

“Seçim güvenliği” deyip, ilgili ilgisiz herkesi sandıklara müdahil olmayaçağırıyorsunuz..

Hatta dandik müşahit kartları düzenletip, seçim güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz.. 

Bir milletvekilini ise, “Burada ne işiniz var” diye sorgulamaya kalkıyorsunuz..

Hatta önceden oraya yolladığınız avukat olduğu belirtilen bazı kişilere, tutanak tutturuyorsunuz..

Nerden alıyorsunuz bu yetkiyi?

Saygısızlığa bakın..

Milletin vekiline yapılan küstahlığa bakın..

Ankara Baro Başkanı’nın talimatı ile.. Bir de tutanak tutan, altında da avukat sıfatı kullanılarak imzalanan tutanakta, bakın suç nasıl itiraf ediliyor:

“Okulu terk etmesini ifade ettim..”

Okulda oy verme işlemi sürüyor..

Kendileri seçimde aday değiller..

Buna rağmen, durumdan vazife çıkartıp, seçim güvenliği adı altında..

Kendileri okullara girip, oralarda dolaşıyorlar..

Hatta nereden yetki aldıkları belli olmaksızın, tutanaklar tutuyorlar..

Sonra da..

Bir milletvekilinin, okuldan ayrılması için tehditte bulunduklarını, açık açık o tutanağa yazabiliyorlar..

Dahası var..

Tutanakta okulun müdürüne de tehdit var..

Tutanaktan aynen aktarıyorum:

“Bu arada okul müdürünü de uyardım.”

Beyler; ne oluyorsunuz?..

Siz kimsiniz?

Bir okul müdürünü uyarma yetkisini siz nasıl kendinizde buluyorsunuz?

Bir milletvekilini “Okulu terk et” diyerek nasıl tehdit edebiliyorsunuz?

Ey AK Partili yetkililer..

Bırakın AK partilileri.. Devlet gücünü elinde tutan (...)

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
  1. Ankara
  2. Ali Karahasanoğlu
  3. Ali Karahasanoğlu yazıları
  4. Ali Karahasanoğlu yazısı
  5. Hakan Canduran

YORUM YAZ

  • fahrifahri16 sa önce
    ya bilmiyorsunuz yada çarpıtıyorsunuz ,ordaki olay milletvekilinin müdürün odasına girip kapatmasıyla başlamış ,o gün o şekilde basına yansıdı yalansa ordan başlayın ki evet bunun chp li yapsa bu sefer siz isyan edersiniz ve ben bu yalçındoğan dan daha önce akp ye oy vermeye başladım ve bu adamın samimiyetinden hala şüpheliyim
  • Ahmet TanerAhmet Taner15 sa önce
    Kanunları hukukçular hazırladıkları için, hiç bir zaman avukatların kanuna aykırı fiillerinde cezalandırılmarı konusunda sonra derece müphem ve yanlı ifadelerle kendilerini koruyorlar ve devletin sahibi olarak görüyorlar. Oysaki avukataların yaptığı hukuksuz ve haksız fiiller, en ust sınrın bir kat fazla cezalandırılmalıdır. Çünkü hukuku bilen kişi olarak yaptıkları kasden, amden ve kamu gücünü kullanarak yapılan eylemlerdir. Hukuku istismar eden bu zümre yeri gelince Türkiyede kanun yok diye eylem bile yapmaktadırlar. Bunlara aşırı güç verirseniz, bunlarda kendilerini örnekteki gibi kamu gücünün fiili kullanıcısı olarak görür, diğer hukuksuzlukları yanında bu yaptıkları hiç bir şey, ancak mağdur vekil, siyasetçi olunca gündeme geliyor, vatandaş olunca mevzu bile olmuyor.
  • Ayşe Ayşe 14 sa önce
    Yaramizi desme ali bey cesur yürekli vekilimizde yok
  • Avukatmış miş....!Avukatmış miş....!16 sa önce
    Kim bu hadsiz.....milletin vekiline tutanak tutma hakkını nerden alıyor...avukatsan avukatlığını yap...mide bulandırma
  • faynurfaynur14 sa önce
    bu cesur hareketleri sıkıyosa chpkk nın vekillerine de yapsın o ukala herif
  • okkesokkes16 sa önce
    bunlara aşırı yüz verildi aşırı şımartıldılarTürkiye de demokrasi dünyanın çok, hatta çok ötesinde fazla
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