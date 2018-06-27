Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!

İşte Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

AK Parti milletvekili Yalçın Akdoğan, seçim günü oy kullanan okullardan birisine ziyarette bulunmuş.

Sadece milletvekili değil.. Aynı zamanda, o gün yapılan seçimde de, milletvekili adayı, Yalçın Akdoğan..

Buna rağmen..

Avukatları.. Stajyerleri.. Hatta hukuk eğitimi almamış insanları bile kısa süreli eğitimden geçirip, “Sizi istediğiniz partiden müşahit yapalım, sandıklara gidin müdahil olun” diyen barolardan..

Özellikle de Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran’dan, Yalçın Akdoğan’a tepki gelmiş!

Baro başkanı Canduran, milletvekili Akdoğan’a soruyor: “Niye geldiniz buraya!”

Dersiniz ki, babasının evine zorla girilmiş..

O da hesap soruyor..

Hoop Hakan efendi..

Haddinizi aştığınızın farkında mısınız?..

“Seçim güvenliği” deyip, ilgili ilgisiz herkesi sandıklara müdahil olmayaçağırıyorsunuz..

Hatta dandik müşahit kartları düzenletip, seçim güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz..

Bir milletvekilini ise, “Burada ne işiniz var” diye sorgulamaya kalkıyorsunuz..

Hatta önceden oraya yolladığınız avukat olduğu belirtilen bazı kişilere, tutanak tutturuyorsunuz..

Nerden alıyorsunuz bu yetkiyi?

Saygısızlığa bakın..

Milletin vekiline yapılan küstahlığa bakın..

Ankara Baro Başkanı’nın talimatı ile.. Bir de tutanak tutan, altında da avukat sıfatı kullanılarak imzalanan tutanakta, bakın suç nasıl itiraf ediliyor:

“Okulu terk etmesini ifade ettim..”

Okulda oy verme işlemi sürüyor..

Kendileri seçimde aday değiller..

Buna rağmen, durumdan vazife çıkartıp, seçim güvenliği adı altında..

Kendileri okullara girip, oralarda dolaşıyorlar..

Hatta nereden yetki aldıkları belli olmaksızın, tutanaklar tutuyorlar..

Sonra da..

Bir milletvekilinin, okuldan ayrılması için tehditte bulunduklarını, açık açık o tutanağa yazabiliyorlar..

Dahası var..

Tutanakta okulun müdürüne de tehdit var..

Tutanaktan aynen aktarıyorum:

“Bu arada okul müdürünü de uyardım.”

Beyler; ne oluyorsunuz?..

Siz kimsiniz?

Bir okul müdürünü uyarma yetkisini siz nasıl kendinizde buluyorsunuz?

Bir milletvekilini “Okulu terk et” diyerek nasıl tehdit edebiliyorsunuz?

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Ey AK Partili yetkililer..

Bırakın AK partilileri.. Devlet gücünü elinde tutan (...)

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