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Karagül: Ciddi tehditler alıyoruz

Gazeteci İbrahim Karagül, bugünkü yazısında, teröristlerin ülkemizi tehdit ettiğini, "Türkiye'yi teröre boğacağız" dediklerini yazdı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:14
Karagül: Ciddi tehditler alıyoruz

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, bugün kaleme aldığı köşesinde ciddi tehditler aldıklarını ifade etti.

"Bombalı araçların bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir"

"Sizi mahvedeceğiz, Türkiye'yi teröre boğacağız" gibi tehditler aldıklarını iddia eden Karagül, son günlerde yakalanan bombalı araçların da bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karagül köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"Terör Koridoru" da, Fırat'ın Doğu'suna yapılacak müdahale de kesinlikle terörle mücadele değildir. Jeopolitik bir müdahaledir, onların harita planlarına karşı bölgenin direnmesidir, Türkiye'nin direnmesidir. Yüz yıl önceki hesaplar bugün yeniden masaya konulurken, bölge yeniden parçalanırken, buradaki proje Suriye'nin parçalanmasıyla sınırlı değil, Türkiye'yi parçalama planlarının en önemli aşamasıdır.

Gariptir, biz bu gerekçelerle bölgeye müdahale için çırpınırken, bir gelecek hesabını bütün boyutlarıyla ortaya sererken hem içeriden hem dışarıdan tehditler alıyoruz.

"Patronlarınızı biliyoruz"

Yeni Şafak'ı tehdit mesajları: "Sizi mahvedeceğiz. Türkiye'yi teröre boğacağız"

Bir süre önce Yeni Şafak'a, sahiplerine ve yöneticilerine yapılan tehditler bu çerçevededir. DEAŞ adı altında doğrudan bize gönderilen ses kayıtlarında bugünler anlatılıyordu.

"Sizi mahvedeceğiz" türünde tehditler yağdırılıyor, "Türkiye'yi teröre boğacağız" diyorlardı. Şimdilerde bakıyorum, bu tehditlere paralel biçimde bombalı araç saldırı girişimleri, hazırlıkları başlıyor. Yakalanan intihar bombacıları, bombalı araçlar ve patlayıcılarla o ses kayıtları örtüşüyor.

İmza hem DEAŞ hem PKK. Patronlarını da biliyoruz…

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:14
  1. Kürdistan İşçi Partisi
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. İbrahim Karagül
  4. Yeni Şafak
  5. Yönetmen
  6. Türkiye
  7. P.K.K.
  8. Surıye
  9. Suriye
  10. Araç
  11. PKK

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