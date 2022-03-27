Karadut suyu tarifi nasıl yapılır? Kabızlık ve şişkinlik sorunu yaşayanlar için doğal ilaç

Karadut ne işe yarar?

Karadut tüketmek demir alımınızı arttırır ve dokulara yeterli miktarda oksijen sağlar. Karadut Vitamin K ve C bakımından zengindir. C vitamini doku gücünü arttırır ve kollajen sentezini artırır. K vitamini kemik dokusu gelişimine yardımcı olur ve kan pıhtılaşması için gerekli bir bileşendir.

Karadut suyu özellikle bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinkonun yanında beta karoten açısından zengin bir besin grubu olarak karşımıza çıkıyor. Karadut ağacının meyvesi olan karadutlar her sene Mayıs aylarında tüketilebilir duruma geliyorlar.

Karadut suyu nasıl yapılır?

Karadutları blender'a doldurun. Üzerine toz şekeri ve limon suyunu ilave edin. Soğuk suyu da ekledikten sonra tüm malzemeyi blender'dan geçirin. Bir süzgeç ve tülbent yardımıyla güzelce süzdüğünüz karadut suyunu bardaklara aktarıp servis edin.

Karadut suyu ne kadar tüketilmeli?

Karadut suyu vitamin ve mineral bakımından zengin, cilt ve saç bakımında kullanılabilen, yüksek oranda lif içeren ve demir kaynağı olarak görülen karadut özünden yapılmaktadır ve günde ne kadar tüketileceği de önemli bir konu olarak merak edilmekte. Karadut özü herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanlar için günde 1 su bardağı kadar tüketilebilmektedir.

Karadut suyu az bilinen faydaları

Karadut suyunun, kanser engelleyici, kan yapıcı ve kan şekeri düzenleyici özellikleri, halk arasında en çok bilinen faydaları arasındadır.

-İçerisindeki yüksek C vitamini miktarı sayesinde, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına destek olur. Vücudun dış etkilere karşı daha güçlü olmasını sağlar.

-Karadut suyu, kan basıncını düşürücü etkilere sahiptir. Yüksek tansiyon riski azaltır. Antibiyotik özelliğiyle, kalp krizinin meydana gelmesinin önüne geçici etkilere sahiptir.

-Eski toplumlarda karadut meyvesi, soğuk algınlığı tedavilerinde tercih ediliyordur. Karadut suyu, özellikle kış aylarında grip sorunlarında içilebilir.

-Karaciğer için gerekli olan demir miktarını sağlayabilir. Bu nedenle, karaciğerin arınmasına ve temizlenmesine yardımcı olur.

-Kuru ciltlerde kullanıldığında, nemlendirme sağlayabilir. Cildin parlak görünmesini sağladığından, güzelleştirici etkileri olduğu söylenebilir.

-Saçlara sürüldüğünde veya direkt içildiğinde, saçların beyazlama hızını düşürücüdür

Karadut suyu kansızlığa iyi gelir mi?

Kansızlığa karşı etkili olduğu bilinmekte olan Karadut suyu, bu hastalıktan şikayet edenlerin mutlaka tüketmesi gereken bir içecektir. C vitamini, demir emilimine yardımcı olduğu için, demir eksikliğinden kaynaklı anemiye de iyi gelmektedir.

Kilo sorunu yaşayanlar dikkat! Kilo vermeye yardımcı

Karadut suyu kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Özellikle şekersiz hazırlanan karadut suyu, diyet menüsüne ekleyebilirsiniz. Çünkü sindirim sistemini çalıştırdığı için kilo vermeyi de hızlandırmaktadır. Ayrıca tatlı yeme isteğini bastırmaktadır. Yağ, kalori ve karbonhidrat oranı düşük olan bu içecek rahatlıkla tüketilebilir.