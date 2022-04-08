Karadenizli şirketlerden ilginç öneri

Gürdoğan, “Gelinen aşamada ‘Asya’da var olan demir yoluna nasıl entegre olabiliriz’ diye düşünmeliyiz. Gemilerle beraber vagonları limanlarımıza getirip yükleme yapmalıyız. Vagonlar gemilerle önce Rusya’daki limanlara, oradan da kurulacak bypass sistemi vasıtasıyla demir yoluna aktarılabilir” şeklinde konuştu. Lojistik maliyetlerinin, ürün maliyetinin önüne geçtiğini de vurgulayan Gürdoğan, “Bu konuyu sadece lojistik ya da ihracat olarak konuşmak yanlış. Burada en önemli şey zaman. Bugün sınır kapılarında, çeşitli yerlerde bekleyen gemilerimiz var. Dolayısıyla bu tıkanmış olan yolları açmak, lojistikteki planlamayı yapmakla mümkün” diye konuştu.