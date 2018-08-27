THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Karadenizli balıkçılar yeni av sezonunu bekliyor

Yeni avsezonunun başlayacağı 1 Eylül'e sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, mavi sulara açılacakları günü dört gözle bekliyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:24
Karadenizli balıkçılar yeni av sezonunu bekliyor

Yeni avsezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Karadenizli balıkçılar, heyecanla "Vira bismillah" demeyi bekliyor. 

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala tekne ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, bu sezon bol av gerçekleştirme umudunu taşıyor.

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını, 31 Ağustos gecesi yeni sezonu açacaklarını söyledi.

Tüm balıkçıların zorlu bir bakım süreci geçirdiğini belirten Karadeniz, teknelerin onarım ve bakımlarının yapıldığını, yırtık ağların ise imece usulüyle tamir edildiğini anlattı.

Karadeniz, tüm balıkçıların yeni sezondan umutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni sezon öncesi özellikle palamudun bol olacağı yönünde tahminlerimiz var. İnşallah deniz bizi yanıltmaz. Eğer yeni sezonda balık bol olursa vatandaş da ucuza balık tüketmiş olacak." dedi.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise tüm balıkçıların heyecan içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "İlk gözlemlerimiz yeni sezonda balığın bol olacağı yönünde. Karadenizli balıkçılarımız adına inşallah güzel ve bereketli bir sezon geçer." diye konuştu.

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda ağ tamiri yapan balıkçılardan Doğan Şahin, gece gündüz demeden ağ tamiri yaptıklarını, hazırlıklarda sona geldiklerini kaydetti.

Kentte 30 yıldır balıkçılık yapan Önder Öztürk, yeni sezonda iyi av olacağının işaretlerini aldıklarını belirterek, "Tüm balıkçılarımızın özellikle palamut ve istavritin bol olacağı yönünde beklentisi var. Hamsinin ise suların soğumasıyla bollaşmasını bekliyoruz." dedi.

"Tüm tedbirler alındı"

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, yeni av sezonu öncesi tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, balıkçılara güzel bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Balıkçıların sürdürülebilir avcılık noktasında kurallara uymalarını isteyen Yılmaz, kurallara uymayanlar hakkında önceki yıllarda olduğu gibi gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Yılmaz, il genelinde 495 ruhsatlı balıkçı teknesi bulunduğunu, kentte balıkçılıktan geçimini sağlayan kişi sayısının ise yaklaşık 6 bin olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:24
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    1. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    2. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    3. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    4. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    5. BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den..
    6. CHP'li isimden flaş sözler! 'HDP ile..
    7. Almanya’da 'göçmen ve mültecilere'..
    8. FETÖ'cü Emre Uslu Kazım Özsoy'u tehdit..
    9. Fındık fiyatlarına yeni zam! 13 TL'ye..
    10. Trabzon'da korkunç olay! Otobüsün..
    11. Çaldığı 80 bin liralık zirai ilaç ve..
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. Doktor anne ve liseli oğlunun nasıl..
    14. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği..
    15. Husumetliler arasında kan döküldü!
    16. Macron'dan Suriye açıklaması! 'Feci..
    17. Münbiç hattında 36'ıncı devriye görevi..
    18. Fenerbahçe 3 yıldızın biletini kesti
    19. Kara haber en mutlu gününde geldi!
    20. Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk