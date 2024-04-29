Karadeniz’in tek inşaat fuarı, Samsun İnşaat Fuarı kapılarını açıyor!

Yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz ve teknolojilerine dair tüm yenilikler ve gelişmeler, Samsun İnşaat Fuarı’nda 2-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında sektör profesyonelleri ile buluşacak. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve TMMOB İç Mimarlar Odası Samsun Şubeleri ile iş birliği içinde düzenlenen fuarda güvenli ve sağlam yapılar için üretim yapan firmaların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından satın alma heyetleri de ağırlanacak. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası ise fuarın destekçileri arasında yer alıyor.

2023 yılında büyük bir başarı yakalayan Samsun İnşaat Fuarı’na geçen sene 71 katılımcı firma ve temsilciliği 81 marka ile katılmıştı. Fuar 19 ziyaretçi ülke ve 10 alım heyeti ülkesinden 106’sı uluslararası ziyaretçi olmak üzere toplam 19.926 sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmişti. %55,56'sı Orta Doğu'dan, %22,22'si Asya ve Okyanusya'dan, %11,11'i Avrupa'dan, %5,56'sı Kuzey ve Güney Amerika'dan, %5,56'sı Afrika'dan oluşan ziyaretçiler fuarın uluslararası katılımının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.

Samsun İnşaat Fuarı'nda birbirinden heyecan verici etkinlikler de ziyaretçileri bekliyor

Fuar kapsamında geçekleşecek olan panellerde sektör lideri firmaların sunduğu son trendler, sürdürülebilir inşaat uygulamaları ve çevre dostu çözümler keşfedilebilir, sektördeki en son gelişmeler yakından takip edilebilir.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin mimarlık ve inşaat sektörü ile nasıl ilişkili olduğu ele alındığı “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Mimarlık”, Samsun Fuarı'nın kentsel bir imge olarak tarihsel serüveni ve günümüzdeki önemi tartışılacağı “Bir Kamusal Mekân, Kentsel İmge Serüveni: Samsun Fuarı”, sürdürülebilir kentleşmenin önemi ve bu alandaki yeni yaklaşımlar ele alınacağı “Sürdürülebilir Kentleşmede Yeni Yaklaşımlar”, değerleme sektörünün güncel durumu ve değerleme uzmanlarının yetki ve sorumlulukların konuşulacağı “Değerleme Sektör Analizi - Değerleme Uzmanlarının Yetki Ve Sorumlulukları”, temel tasarım stüdyolarının çalışmaları sergilenecek ve sunumlar yapılacağı “Temel Tasarım Stüdyosu Çalışmaları Sergisi ve Sunumu”, mühendislerin, denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarının yasal sorumlulukları ele alınacağı “Mühendisin Hukuki-Mali Ve Cezai Sorumlulukları” ve “Denetçi Ve Yardımcı Kontrol Elemanları Yasal Sorumlulukları” panelleri bunlardan bazıları. Detaylı etkinlik takvimi için https://samsuninsaatfuari.com sayfası ziyaret edilebilir.

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Bölgenin tek inşaat buluşmasına 10 bini aşkın ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor!

Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi ağırlanacak fuara 10 bini aşkın ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Uluslararası bir platformda sektör profesyonellerini buluşturma imkanı da sunan fuar, bölgenin inşaat sektörü için önemli bir buluşma noktası olmanın yanı sıra, sektör profesyonellerinin yeni iş bağlantıları kurması için de ideal bir ortam sunuyor.

Online bilet avantajları devam ediyor

Fuarı ziyaret etmek isteyenler indirimli biletlerini 1 Mayıs öncesinde https://samsuninsaatfuari.com adresinden alabiliyor. Bu fırsatı değerlendirenler, telefonlarına gelen yaka kartını fuar girişinde okutarak kapıda zaman kazanabilir. Fuar katılımcılarına göz atmak, görüşeceği firmaları önceden belirleyerek takvim oluşturmak isteyenler de web sitesini inceleyebilir.

Samsun İnşaat Fuarı, 2- 4 Mayıs günleri 10.00 ila 19.00 ve fuarın son günü 5 Mayıs’ta 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edebilir.