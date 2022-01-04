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Ekonomi Karadeniz’de yeni müjdeler yolda
Ekonomi

Karadeniz’de yeni müjdeler yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:33:00 -
Karadeniz’de yeni müjdeler yolda

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı. 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, “Sakarya Gaz Sahası’na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022’de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı. Fatih sondaj gemisi, Karadeniz’de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.

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