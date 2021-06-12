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Dünya Karadeniz’de tehlikeli gerginlik: Rus donanması ABD savaş gemisini takip ediyor
Dünya

Karadeniz’de tehlikeli gerginlik: Rus donanması ABD savaş gemisini takip ediyor

ABD'ye ait USS Laboon isimli savaş gemisinin bugün Karadeniz'e girmesinden sonra Rusya tarafından yapılan açıklamada geminin takibe alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 00:53:00 -
Karadeniz’de tehlikeli gerginlik: Rus donanması ABD savaş gemisini takip ediyor

ABD'ye ait USS Laboon isimli savaş gemisi bugün İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'e girdi. Daha önce Karadeniz'e giren ABD savaş gemileri Rusya tarafından sürekli takip edilirken, bu geminin de takibe alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisinin takibe alındığı belirtilerek, "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 11 Haziran günü Karadeniz’e giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Laboon güdümlü füze destroyerinin kontrolüne başladı" denildi.

 

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