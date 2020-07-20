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Karadeniz'de "Sea Breeze-2020" tatbikatı başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 19:14:21 -
Karadeniz'de "Sea Breeze-2020" tatbikatı başladı

KİEV (AA) - Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2020" başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatta 20'den fazla savaş gemisi, uçak ve helikopterin yer alacağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın sadece deniz ve hava kısmının gerçekleştirileceği ifade edildi.

"Sea Breeze'nin amacı, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tatbikatın 7 gün süreceği belirtildi.

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