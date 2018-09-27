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Karadeniz’de palamut bereketi!

Karadeniz'de Tekirdağlı balıkçılar bin 600 kasa palamut yakaladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:07
Karadeniz’de palamut bereketi!

Tekirdağ’dan Karadeniz’e açılan balıkçılar tonlarca palamut yakaladı. Ağlara düşen balıklar gemiye alınırken o anlar balıkçılar tarafından amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi. Tonlarca balığı gören balıkçılar sevince boğulurken tekneler palamutla dolup taştı.

"BU SENE PALAMUT BALIKÇININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR" Konu hakkında açıklamada bulunan balıkçı İdris Şeremet, "Bunları biz Karadeniz’de tuttuk. Bartın ile Zonguldak arasında bin 600 kasa palamut yakaladık. Daha önce de kameraya konuşmuştuk bu yıl palamut çok diye. Bu sene palamut balıkçının yüzünü güldürüyor. İstavrit, palamut bu yıl umudumuz oldu" dedi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:07
  1. Zonguldak
  2. Tekirdağ
  3. zonguldak
  4. Bartın

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