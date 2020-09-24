Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ne zaman kullanılacak? Bakanlık tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğinin müjdesini vermişti. Erdoğan'ın bu müjdesi sonrası keşfedilen doğal gazın ne zaman kullanılacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, ilk üretimin 2023 yılında yapılacağını ancak sahanın plato üretim aşamasına 2024-2025 arasında ulaşabileceğini söyledi.

Mevcut tüketim oranına bakıldığında bu keşfin 2025'ten sonraki dönemde piyasa ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu hatta uzun vadede daha fazlasını da karşılayabileceğini belirten Bayraktar, "Piyasada yüzde 30 oranında rekabetçi ve fiyatı düşük bir doğal gaz tedariği sağlanmış olacak" dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji piyasalarında büyük bir dönüşüm yaşandığını ve talebin artmaya devam ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2002-2016 döneminde enerji sektörüne 60 milyar dolar yatırım çektiğini aktaran Bayraktar, bu dönemde elektrik ve gaz talebinin 3 kat arttığını ifade etti.

Talebi karşılayabilmek için özel sektör ve kamu sermayesinin kullanılması gerektiğini belirten Bayraktar, talebin yaklaşık yüzde 70'inin ithalat yoluyla karşılandığını bildirdi. Türkiye'nin yıllık 44 milyar dolar civarında enerji harcaması yaptığına dikkat çeken Bayraktar yıllık doğal gaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp seviyesinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2017 yılında ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında kendi sondaj gemilerini ve ekipmanlarını devreye soktuğunu söyleyen Bayraktar, "Bu dönemde, açık deniz sektörü yavaşlamaya başlamıştı ve biz gemilerimizi oldukça rekabetçi fiyatlarla satın aldık. Bunun bir ekonomik motivasyonu da var" diye konuştu.

Yüzde 30 oranında düşük fiyatlı gaz tedariği

Türkiye'nin doğal gaz alanında uzun vadeli kontratlarının bulunduğunu aktaran Bayraktar, "Ancak bu kontratlardaki taahhütlerimize bağlı kalmamız gerektiği için bazen esnek hareket edilemiyor. Fakat Karadeniz'deki bu keşif çok önemli bir zamanda gerçekleşti ve Türkiye gaz piyasası için bir kilometre taşı oldu." diye konuştu.

Birçok doğal gaz kontratının yenileme tarihinin yaklaştığını anımsatan Bayraktar, "Bu sözleşmeler tekrar masaya yatırılacak, üzerinde görüşülecek. Gaz keşfi, kontratların görüşülmesi açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilecek gazın rekabetçi olacağını vurgulayan Bayraktar şöyle devam etti:

"Varolan sözleşmelerin tarihinin bitmesiyle Türkiye'de yeni bir dizi sözleşmeler imzalanacak ve bunlar büyük bir ihtimalle fiyat açısından çok daha rekabetçi ve avantajlı kontratlar olacak. Mevcut tüketim oranına bakıldığında bu keşif 2025'ten sonraki dönemde piyasa ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Hatta uzun vadede daha fazlasını da karşılayabilir. Yani, piyasada yüzde 30 oranında rekabetçi ve fiyatı düşük bir doğal gaz tedariği sağlanmış olacak"

Libya anlaşması kapsamında yeni lisans

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Doğu Akdeniz'de hukuki ruhsatlar üzerinden hareket ettiğini belirten Bayraktar, "Biz bu ruhsatlar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Libya ve Türkiye arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması kapsamında yeni bir bölge için de ruhsat alındı" diye konuştu.