  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son söz Meclis’te! İşte Terörsüz Türkiye'nin önünü açacak 12 maddelik kanunun tam detayları... Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi adım! Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye sunuldu DEM Parti duyurdu! Çerçeve Kanun Teklifini imzaladılar Adana için uyarı geldi: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama... TBMM'ye sunuldu: Çerçeve Yasa Teklifi 12 maddeden oluşuyor AK Parti Grubu kanun teklifini görüştü: Terörsüz Türkiye için yoğun mesai Ürdün’den anlamlı çıkış: Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir Adliyeye sevk edildi: Suikastçı hain adım adım kodese! Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon
Spor Karadeniz'de fırtına koptu! Muhammed Salah Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti!
Spor

Karadeniz'de fırtına koptu! Muhammed Salah Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Karadeniz'de fırtına koptu! Muhammed Salah Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mısırlı futbolcu Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor’un transfer görüşmelerinde sona geldiği Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, resmi imza öncesi sağlık kontrolünden geçti.

İstanbul’a gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Maslak’taki özel bir hastanede kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından Salah’ın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Sağlık kontrollerinin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve yıldız futbolcunun Trabzon’a geçerek taraftarlarla buluşması planlanıyor. 

Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!
Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!

Gündem

Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!

Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon
Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon

Spor

Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon

Mohamed Salah kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Mohamed Salah kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Biyografi

Mohamed Salah kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ne diyeceği merak ediliyordu: Beşiktaş başkanından olay Salah cevabı!
Ne diyeceği merak ediliyordu: Beşiktaş başkanından olay Salah cevabı!

Spor

Ne diyeceği merak ediliyordu: Beşiktaş başkanından olay Salah cevabı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'den skandal sözler! Gözaltına alınan Çiçek'e böyle övgüler dizmişti: "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir"
Gündem

Özgür Özel'den skandal sözler! Gözaltına alınan Çiçek'e böyle övgüler dizmişti: "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir"

İzmir'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ilişkin daha önce yap..
Suriye ordusundan sınırda flaş karar! Tüm izinler iptal edildi, birlikler teyakkuza geçti!
Gündem

Suriye ordusundan sınırda flaş karar! Tüm izinler iptal edildi, birlikler teyakkuza geçti!

Suriye ordusu, Irak sınır hattında tam seferberlik ilan ederek askeri alarm durumuna geçti.
Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar
Kadın - Aile

Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar

Çöp diye attığınız bu sebzenin sapı oysa basurun bir numaralı düşmanıymış. İşte, patlıcan sapının basur üzerindeki inanılmaz etkileri ile il..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23