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Aktüel Karadeniz'de avlanan hamsi tezgahları süsledi
Aktüel

Karadeniz'de avlanan hamsi tezgahları süsledi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:04:30 -
Karadeniz'de avlanan hamsi tezgahları süsledi

SAMSUN (AA) - Samsun'da yağmurlu geçen havaların ardından deniz suyunun soğumasıyla tezgahlarda hamsi bereketi yaşanmaya başlandı.

Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, havaların soğumaya başlamasıyla palamuttan sonra tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçı Recep Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çıkan hamsiler biraz küçük olmasına rağmen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Hamsinin irileşmesinin 10-15 günü bulacağını söyleyen Erdoğan, "Hamsi sezona zamanında başladı ama boy yapmadı. Boy yapacak hamsiyi da palamut tüketti. Hamsinin irileşmesi için 10 güne ihtiyacı var. Dün 15-20 lira arasındaydı fiyatı bugün ise 10 liradan satıyoruz." dedi.

Erdoğan, palamudun tanesinin 30-40 lira arasında olduğunu ifade ederek "Mezgit 30, barbun 35, çinekop 50, çupra 30, levrek 40, kötek 50, kalkanı ise 120 ile 150 lira arasında satıyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Erdoğan Köseoğlu ise Karadeniz hamsisinin boyunun irileşmediğini ancak vatandaşların özledikleri hamsiyi taze taze tükettiklerini vurguladı.

Kilosunu dün 20 liradan sattıkları hamsiyi bugün 15 liradan sattıklarını belirten Köseoğlu, "10 liraya da hamsi var. Boyuna göre değişiyor. Vatandaş hamsiyi özlemiş. İlgiden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Nebahat Tenhiyeli de hamsiyi çok sevdiklerini vurgulayarak "Samsunlu olup da hamsiyi sevmeyen mi var? Birkaç gün önce de almıştım ama bu daha güzel. Hamsinin kızartmasını seviyorum." dedi.

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