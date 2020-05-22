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Karadeniz'de 15-20 yaş grubu ikinci kez sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:27:08 -
Karadeniz'de 15-20 yaş grubu ikinci kez sokağa çıktı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, ikinci kez sokağa çıktı.

Kastamonu'da kısıtlamalar nedeniyle uzun bir aradan sonra sokağa çıkan 15-20 yaşlarındaki gençler, kentin cadde ve sokakları ile parklarında dolaştı. Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda yoğunluk oluşturan gençler, uzun süredir sokağa çıkamadıkları için dolaşamadıkları sokakları gezdi. Bir süre sonra kentte yağışlı havanın etkili olması nedeniyle gençler süreleri dolmadan evlerine gitmek zorunda kaldı.

- Amasya

Amasya'da 15-20 yaş grubu gençler, Şehzadeler Gezi Yolu ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir hafta sonra tekrar sokakları şenlendiren gençler, saat 11.00'den itibaren kent merkezinde park ve caddeler de arkadaşlarıyla buluştu. Sosyal mesafe kurallarına büyük ölçüde uydukları ve maske taktıkları gözlenen gençlerin bir bölümü ise bisiklete bindi.


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