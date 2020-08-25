  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KARADENİZBİRLİK ayçiçeğini 3,20 liradan alacak
Ekonomi

KARADENİZBİRLİK ayçiçeğini 3,20 liradan alacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:52:58 -
KARADENİZBİRLİK ayçiçeğini 3,20 liradan alacak

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), bu yılki ayçiçeği alım fiyatlarını 3,20 lira olarak açıkladı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yazılı açıklamasında, yeni sezonda, yönetim kurulu olarak ayçiçeği alım fiyatını belirlediklerini bildirdi.

Gelişen piyasa şartlarına göre çiftçilere fiyat farkı ödemesi de yapılabileceğini aktaran Erarslan, "2020-2021 satın alma döneminde ton başına 3 bin 200 lira avans fiyatıyla başlattık. KARADENİZBİRLİK, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezonda da çiftçisinin alın terinin karşılığını vermek için tüm imkanlarını zorlamıştır. Kooperatifimiz ortağı binlerce çiftçimizin piyasadaki diğer alıcıların spekülatif hareketlerinden korunmaları için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon 2,5 lira olan alım fiyatımızı bu sezon yüzde 28'lik bir artış ile 3,20 lira olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Bu yıl iklim şartları nedeniyle ayçiçeği üretiminde 'verim düşüklüğü' yaşanacağına dikkati çeken Erarslan, 12 kooperatifte alım gerçekleştireceklerini belirtti.

Geçen sezona göre yüzde 30 civarında bir verim düşüşü beklediklerini vurgulayan Eraslan, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde de olumsuz hava şartları nedeniyle rekoltede önemli düşüşler görülecektir. Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının üçte ikisin yurt dışından karşılanıyor. Üzülerek söylemek gerekir ki ülke olarak dışarıya en fazla para harcadığımız tarım ürünlerinden birisi de yağlı tohumlar ve bağlı yan ürünlerdir. Yağlık ayçiçeği başta olmaz üzere tüm yağlı tohumların üretimi için her türlü toprak yapısı, ekim alanı ve iklime sahip olan Türkiye'mizin yurt dışına yüksek miktarlarda döviz ödüyor olması hepimizi üzmektedir. Bunun önüne geçilmesi için yapılması gereken yağlı tohum üretim potansiyelimizi artırmak ve sürdürülebilir hale getirebilmektir. Devletimizin yağlı tohum üreticilerine yönelik destekleme primlerini artırması ve diğer teşvik edici uygulamalar da hem çiftçimizi memnun edecek hem de ülkemiz kazanacaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, yeni ayçiçeği alım sezonumuz ve alım fiyatımızın çiftçimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...
Gündem

Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaza yakın noktalarda petrol olabileceği öğrenildi. Uzmanlar, doğalgaz ve petrolün yan yana, a..
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı