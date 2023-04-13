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Gündem Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza
Gündem

Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2023-04-13 19:33:00 -
Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan kamyonun bariyerleri aşarak şehir içi yoluna devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, kamyonun kapattığı karayolunda oluşan kuyruktaki zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi Kumyalı mevkiinde Ordu'dan, Trabzon İstikametine seyir halinde olan 58 ACR 146 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şehir içi yoluna devrildi. Arkadan gelen iplik yüklü tırların da kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise uzun kuyruklar oluştu.

Trafik ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Şehir içi yolu ise devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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