Karadeniz ekibinde deprem! Kadro dışı kaldılar 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Adama Ba'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da üç oyuncu kadro dışı bırakıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince profesyonel takım oyuncularından Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Adama Ba'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Kadro dışı bırakılan oyunculardan Adama Ba sezon başında, Emre Nefiz ve Orhan Taşdelen ise ara transfer döneminde takıma katılmıştı.

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