0553 313 94 23

Karadeniz dikkat Meteoroloji’den önemli uyarı… 9 il için sel, yıldırım, heyelan alarmı!

Meteoroloji'den Karadeniz'e yönelik yeni bir uyarı geldi. Yapılan açıklamaya göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ile Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

21 Haziran 2019 Cuma 06:52
Karadeniz dikkat Meteoroloji’den önemli uyarı… 9 il için sel, yıldırım, heyelan alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale’nin güneyi hariç),İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 07:05
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Şırnak
  4. Zonguldak
  5. Trabzon
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Rize
  9. Ordu
  10. Giresun
  11. Gaziantep
  12. Çanakkale
  13. Artvin
  14. son dakika
  15. sağanak yağış uyarısı
  16. bugün hava nasıl olacak
  17. son dakika meteoroloji son dakika
  18. hava durumu son dakika
  19. güncel hava durumu
  20. sel uyarısı son dakika
  21. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mossad Türkiye'yi adım adım izliyor
    1. Mossad Türkiye'yi adım adım izliyor
    2. ABD'ye tarihi mesaj: S-400'ler 15..
    3. Trump, İran'a saldırı kararından son..
    4. İran'dan ABD'ye yasak! Artık..
    5. Avrupa Birliği’nde kazan kaynıyor!..
    6. Karadeniz dikkat Meteoroloji’den..
    7. ABD'den dikkat çeken karar.....
    8. Torbacı operasyonu: 58 gözaltı kararı
    9. ABD firmalarına "İran kontrolündeki..
    10. ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra..
    11. Komşu karıştı... Eylemciler..
    12. Kahramanmaraş'ta hırsızlar polisle..
    13. Beyaz Saray'dan kritik İran..
    14. Terör örgütünün yeni taktiği! Ekili..
    15. Bakan twitter'dan açıkladı: 4321..
    16. Kan donduran olayda yeni gelişme
    17. 21.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Bakan Soylu'dan "3600 ek gösterge"..
    19. Sivas’ta yakalanan hırsızların soygun..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de..
    21. Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine..
    22. Denizli’deki silahlı saldırının..
    23. "İstanbul seçmeni aldatılmıştır"
    24. Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında..
    25. Trabzon’da şiddetli yağışın etkisini..
    26. Fatih’te bir iş hanında yangın
    27. İçişleri Bakanı Soylu: "Emeğimizi..
    28. Teknoloji devinden korkutan açıklama:..
    29. Erdoğan, sosyal medya ve televizyon..
    30. Mursi'nin reddettiği küstah plan..
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı