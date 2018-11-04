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Karadavi: Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi, “Tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. İslam sancağı yeniden göklerde sallansın” diye konuştu.

04 Kasım 2018 Pazar 10:44
Karadavi: Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliği yaptığı Dünya Müslüman Alimler Birliği Beşinci Genel Kurul Toplantısı Şişli'de düzenlendi. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi, Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği ve sekseni aşkın ülkeden 1500 kişi katıldı.

Köklü bir değişim var

Karadavi, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, ilk kez 1967'de Arap-İsrail Savaşı döneminde geldiği o günkü Türkiye ile bugünkü arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Karadavi, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirme sorumluğunu üstlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini takip ediyoruz. Köklü bir değişim var. Belki bunu içeride olanlar çok net fark edemeyebilir ama dışarıdan gelenler çok rahat bir şekilde fark ederler. Belediyelerin yaptıkları çalışmaları ve gelişmeleri görüyoruz. Tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. İslam sancağı yeniden göklerde sallansın. Selçuklular'dan itibaren bu topraklar geçmişte alimlere, ilim insanlarına ev sahipliği yaptı. Haçlılara dur demişler, uzak diyarlara kadar İslamiyeti yaymışlardır. Gittikleri yerlerde güzel eserler bırakmışlardır. İslam sancağı burada bir kez daha dalgalanacak ve hizmet kaynağı olacaktır. Bunu böyle bilelim.”

S. Arabistan’ın ismi, fütuhat anlamına gelmez

Konuşmasında Suudi Arabistan yönetimini de eleştiren Karadavi şöyle devam etti:

“İslam'a ilk hizmet edenler Araplar olabilirler. O dönemde fütuhata ulaşan açılımlar yapılmıştır. Bugün İslam ismini taşıyan Suudi Arabistan'a bakalım. Bu ismi almış olması onu idame ettireceği anlamına gelmez. Çünkü davranışları İslam'la bağdaşmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Söz sahibi, kültürlü Müslümanlara bakışı hepinizce malum. Acizane fakir de bu insanların listesinde yer alıyor. Müslüman Kardeşler'in ileri gelenleri de hedef yapıldı. Fakat inançlarına sadık olan insanların yönettiği ülkeler alimlere sahip çıkmışlardır. Kim olursa olsun yardıma ihtiyacı olan, sığınma düşüncesiyle gelenler burada güven kanadı altında yer almışlardır.”

Cemal Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına da değinen Karadavi, olayı büyük bir üzüntüyle karşıladığını söyledi. Kaşıkçı'nın gerçeği, inandığı şeyleri dile getirip duyurduğunu aktaran Karadavi, "Ne oldu bu kardeşimize? Konsolosluğa girişini hepimiz gördük ekranlardan. Şer gücü diyebileceğimiz Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun kapısından girmesiyle başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Özel uçakla hazırlıklı ve planlı geldiklerini biliyoruz. Türkiyeli yetkililer, başta Cumhurbaşkanı ve güvenlik mercileri olayı yakından takip edip açığa kavuşturulması mücadele ediyorlar. Çalışmaları neticesinde gerçek su üstüne çıkacak ve cinayetin sorumluları da ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:44
  1. İstanbul
  2. Yusuf el Karadavi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Türkiye
  5. Arap-İsrail Savaşı
  6. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • MilletMillet17 dk önce
    Amin amin; Rabbim İslamın sancaktarlık görevini bizden almasın
  • FerhatFerhat39 dk önce
    Insallah. Su batinin liberal ve ahlaksiz sisteminden kurtulur ve aile hayatimizi, sosyal hayatimizi, ticaret hayatimizi, bilim ve ilim i kendi milli ve manevi degerlerimiz dogrultusunda gelistirir ve Dünyaya Hakkin adaletinintekrar yayariz insalkah
  • Mesut Malcı Mesut Malcı 1 sa önce
    Benim duamda aynı amin amin amin
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İslam dünyası diye bir dünya yo ki. Bir bak bakalım Kardavi Hoca, hepsi birbirinin gırtlağına yapışmış Müslümanların. Türkiyemiz ise henüz iç barışı sağlayamadı ve çok kırılgan bir ekonomimiz var. Lütfen başımıza iş açmayın ve kendi başınızın çaresine bakın. Yaşadığımız zilletin sebebi ne, biz nerede yanlış yaptık diye öz eleştiri yapın. Son olarak bir Türk atasözü der ki: Ne umarsın bacından, bacın ölür acından. Lütfen kusura bakmayın.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Türkiye, İslam'ın Son Kalesi, Asla Yıkılmayacak . Hiç Şüphesiz ki.
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