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Aktüel Karadağ'da yeni kabineyi oluşturacak isimler açıklandı
Aktüel

Karadağ'da yeni kabineyi oluşturacak isimler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:22:55 -
Karadağ'da yeni kabineyi oluşturacak isimler açıklandı

PODGORİCA (AA) - Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının lideri Zdravko Krivokapic, yeni kabinede yer alacak isimleri açıkladı.

Krivokapic, başkent Podgorica'da düzenlediği basın toplantısında, yeni kabinedeki isimlerin işlerinin ehli insanlar olduğunu belirterek, kabinenin yarısının doktora yapmış isimlerden oluştuğuna dikkati çekti.

Yeni kabineyi oluşturacak isimlerin listesini ve hükümet programını 30 Kasım Pazartesi günü meclise sunacağını aktaran Krivokapic, 2 Aralık Çarşamba günü ise listenin ve programın genel kurulda görüşüleceğini bildirdi.

Krivokapic'in başbakan olarak olarak görev alacağı yeni kabinedeki diğer isimler şöyle:

"Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic, İçişleri Bakanı Sergej Sekulovic, Savunma Bakanı Olivera Injac, Maliye Bakanı Milojko Spajic, Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanı Vesna Bratic, Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Sermaye Yatırımları Bakanı Mladen Bojanic, Kamu Yönetimi Dijital Toplum ve Medya Bakanı Tamara Srzentic, Çevre ve Şehircilik Bakanı Ratko Mitrovic, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Aleksandar Stijovic, Adalet ve Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic."

Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimde Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Parti (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı 30 milletvekili çıkarırken, Sırp kilisesine ve Sırbistan'a yakınlığıyla bilinen "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı 27, "Bizim Ulusumuz Barıştır" ittifakı 10, "Siyahtan Beyaza" ittifakı 4, Sosyal Demokratlar (SD) 3, Boşnak Partisi (BS) 3, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 2, "Oy Birliği" ittifakı 1, "Şimdi Zamanı" ittifakı ise 1 sandalye elde etmişti.

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