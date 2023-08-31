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Kadın - Aile Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar: Bu ürünleri dahil edin! Su karışımını gönül rahatlığıyla tüketin
Kadın - Aile

Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar: Bu ürünleri dahil edin! Su karışımını gönül rahatlığıyla tüketin

Yeniakit Publisher
2023-08-31 23:22:00 -
Karaciğeri yeniler ve göbeğinizi dümdüz yapar: Bu ürünleri dahil edin! Su karışımını gönül rahatlığıyla tüketin

Genç görünmenizin önemli sebebi büyük ölçüde iç organlarınızla alakalıdır. Ayrıca kilolarınız, alejiniz ve sivilceleriniz de bununla alakalıdır.

Bu etkiden kurtulmanız için yapacağınız kolay doğru şekilde beslenme.

Sağlıklı bir karaciğere sahip olmak istiyorsanız bunun için iki şeye ihtiyacınız var. Sağlıklı bir diyet ve sağlıklı hayat stili.

Ancak bu yaşam şartlarında ulaşmak zordur. Fast food ve sağlıksız yiyecekler yemek zorunda kalıyoruz bazen. Çalışmaktan yemek yapmaya zamanınız kalmıyor bu yüzden zehirli maddelere mecbur kalıyoruz.
Karaciğerimizi her zaman korumalıyız çünkü bizim için hayati önem taşır. Bu yüzden sık sık detoks yapmamız gerek.

Karaciğer detoks yöntemine uyum sağlar.Çünkü amacı vücudumuzu arındırmak ve zehirli maddeleri arındırmak ve protein takviyeside verir.
Karaciğerinizi çalıştıran mucize bir karışım sunuyoruz.

karaciğerinizi sağlıklı yiyecekler yiyerek arınmaya çalışın. Karaciğer kötüye giderse ilerde daha fazla saldırıya uğrayacaksınız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KARACİĞERİ ARINDIRAN ZAYIFLATAN GENÇLEŞTİREN KARIŞIM

MALZEMELER

1 Adet kadar limon suyu
2 Adet kadar portakal suyu
7-8 Tane kadar taze nane yaprağı
1 litre kadar su
2 yemek kaşığı kadar organik bal
YAPILIŞI
Suyu kaynatın. Nane yaprakları koyun ve 5 dakika daha kaynatın. Soğuması için bir kaç dakika ateşten çıkarın ve portakal / limon suyunu koyun rendelenmiş limon kabuğunuda beraber koyun.
Soğuduktan sonra bal ile karıştırın ve bu karışımı haftada 2 kere yapın 1 ay boyunca.

Bu karışımı sıcak ve soğuk için. Karaciğerinizi her iki şekilde de temizler sağlıklı tutar.

 

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