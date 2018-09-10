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Karaciğerde sorun varsa...

Ağrı yapmaz, dertli olduğunu söylemez. Sessiz sakin kendini yeniler...

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:20
Karaciğerde sorun varsa...

Karaciğerle ilgili sorunlar, karnıın üst kısmında şişlik ve aşırı tokluk hissi şeklinde kendisini gösterir. Uzun süreli sıkça nükseden halsizlik de önemli bir belirti...

Bu durumların sık yaşanması halinde, sebep bir hekim tarafından mutlaka araştırılmalıdır. Karaciğer problemleri, sadece aşırı alkol alan kişilerde meydana gelmez. Her ne kadar kronik bir karaciğer rahatsızlığından yüzde 30 ile 40 arasında alkol tüketimi sorumlu olsa da, karaciğer rahatsızlıklarının başka sebepleri de vardır. Kimyasal maddeler, ilaç veya virüse bağlı enfeksiyonlar da karaciğerin rahatsızlanmasına sebep olabilir.

Karaciğer, birçok metabolik işlevi yerine getirmenin yanı sıra, kanın pıhtılaşma oranını ayarlıyor ve kendisini yeniliyor. Rahatsızlık geçiren bir karaciğer, tekrar eski sağlığına kavuşabiliyor. Çünkü karaciğer kendisini sürekli yenileyen bir organ. 3’te 2’si zarar görmüş olsa bile, karaciğer eski sağlığına tekrar kavuşabilir. Vücudu zehirli maddelerden arındıran bu organda sinir bulunmadığından, karaciğerde meydana gelen bir rahatsızlık ağrılara yol açmaz. Bundan dolayı da, rahatsızlık ne yazık ki ancak ileri bir safhada tespit edilir.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:20
  1. karaciğer
  2. karaciğer hastalığı
  3. belirti

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