Karaciğer yağlanmasını bitiren kür! Karaciğer yağlanmasının belirtileri

Karaciğer yağlanması tedavisi bitkisel yollarla mümkündür. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen doğal gıdalar bulunmaktadır.

Karaciğerin temel hücreleri hepatositlerdir. Karaciğer yağlanmasında hepatosit adı verilen hücrelerde yağ, damlacıklar halinde birikir. Tıp terminolojisinde hepatik steatoz olarak adlandırılan karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde depolanan ya da biriken yağın normalden fazla olması durumudur. Çünkü yaş ilerledikçe saçın ağarması cildin kırışması gibi doğal bir süreç olarak beslenme alışkanlıklarına da bağlı olarak karaciğer yağlanabilir. Genellikle karaciğer ağırlığının yüzde 5’inden fazlasının yağ olması, karaciğer yağlanması olarak kabul edilir.

Karaciğer yağlanmasının belirtileri

Hastalığın derecesine bağlı olarak aşağıdaki semptomlar oluşabilir.

İştahsızlık

Kilo kaybı

Halsizlik ve yorgunluk

Mide bulantısı ve kusma

Sarılık

Karın ağrısı

Karında şişlik

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?



Elma Sirkesi: Karaciğer tedavisinde kullanılan bitkisel tedavi yöntemlerinden olan elma sirkesi tam bir karaciğer dostudur. Elma sirkesi karaciğeri onarır ve yağlanmayı da ortadan kaldırır. Karaciğer yağlanması için oldukça etkili bir bitkisel tedavi yöntemleri arasındadır. Düzenli olarak elma sirkesi tüketildiği takdirde karaciğer yağlanması gibi şikayetler ortadan kalkacak ve kendinizi artık daha da iyi hissedeceksiniz. Elma sirkesi aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olan doğal gıdalardan biridir.



Limon: Limon vücut için tam bir antioksidan görevi görür. Aynı zamanda da karaciğer yağlanması şikayeti olanlar için de limon kullanılmaktadır. Limon aynı zamanda bol miktarda c vitamini içeren bir doğal gıdadır. İçerdiği c vitamini ile birlikte karaciğer yağlanmasına yönelik etkili bir bitkisel çözümler arasındadır. Limon için de uzmanların karaciğer dostu olduğunu söyledikleri bilinmektedir. Vücuttaki tüm zararlı toksinleri atan limon aynı zamanda karaciğerde ki yağlanmayı da önler. Böylece daha sağlıklı bir karaciğere sahip olursunuz. Limonu günde 2 kez tüketebilir dilerseniz şeker ilave ederek de suyunu içebilirsiniz.



Karahindiba: Karaciğer yağlanması için etkili bir diğer bitkisel yöntemlerden olan karahindiba faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir. Karahindiba karaciğer yağlanması için etkili toniklerden biri olarak bilinmektedir. Karaciğer etrafında oluşan yağları eriten ve kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan karahindiba alkolle ilişkisi olmayan karaciğer yağlanmasında oldukça etkilidir. Bir bardak sıcak suyun içerisine ilave edeceğiniz karahindibayı günde 1 kez olmak üzere tüketerek karaciğer yağlanması şikayetlerinizden kurtulmanız mümkündür.



Yeşil Çay: Bitkisel çaylarda karaciğer yağlanması için oldukça etkili olabilmektedir. Karaciğer yağlanması bitkisel yollardan tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Yeşil çayı günde 3 kez olmak üzere tüketerek karaciğerinizi onarabilirsiniz. Eğer karaciğerinizde yağlanmadan dolayı hasar oluşmuşsa yeşil çay ile birlikte bütün bu hasarları giderebilmek de mümkündür. Eğer alkolle alakası olmayan bir karaciğer yağlanmanız söz konusu ise, yeşil çayı gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Yeşil çay aynı zamanda karaciğerin işlevini yerine getirmesi daha fonksiyonlu çalışmasına da yardımcı olmaktadır.



Papatya: Papatya çayı da karaciğer yağlanmasına iyi gelen etkili bir çözümdür. Karaciğer yağlanması problemi yaşayanlar için papatya çayı oldukça iyidir. Çünkü papatya çayı sahip olduğu enzimler ve besin değerleri ile birlikte karaciğeri onarır ve karaciğerde yer alan tüm hasarları önler. Papatya çayını günde 2 kez olmak üzere düzenli olarak tüketerek karaciğer yağlanmasını geçirebilirsiniz. Papatya çayı düzenli tüketildiği takdirde daha etkili sonuç vermekte ve bu tarz şikayetleri de ortadan kaldırmaktadır.



Karaciğer yağlanması nasıl geçer?

Alkol Tüketmeyin: Alkol tam anlamı ile karaciğer düşmanıdır. Karaciğerin büyük oranda hasar almasını sağlayan alkol hem yağlanmaya hem de karaciğer hücrelerini öldürmektedir. Bunun sonucunda ise alkol geri dönülemez hasarları karaciğerde bırakır. Alkol tüketimini en az seviyeye ve hatta alkol tüketmeyi bırakmak son derecede önemlidir. Alkolü bırakarak ve hayatınızdan tamamen çıkararak karaciğer yağlanmanızın da önüne geçebilirsiniz.



Sigara İçmeyin: Sigara içmek vücudun dengesini bozar ve pek çok hastalığa sebep olarak bilinmektedir. Eğer karaciğer yağlanmanızı bir an önce geçirmek istiyorsanız sigara içmeyi biran önce bırakmalısınız. Sigara akciğerde ve karaciğer geri dönülmesi zor tahribata yol açar ve karaciğer yağlanmasını da tetikler.



Spor Yapın: Spor yapmak fazla kilolardan arınmanıza ve doğal olarak karaciğer yağlanmanızı geçirecek etkiye sahiptir. Düzenli olarak egzersiz yaparak bu tarz şikayetlerinizi kısa süre içinde geçirebilirsiniz.

Karaciğer yağlanmasını bitiren kür!



Bir bardak sıcak suyun içerisine ilave edeceğiniz karahindibayı günde 1 kez olmak üzere tüketerek karaciğer yağlanması şikayetlerinizden kurtulmanız mümkündür. Yeşil Çay: Bitkisel çaylarda karaciğer yağlanması için oldukça etkili olabilmektedir

Karaciğer yağlanması neden olur?



Alkol: Alkol tüketmek karaciğer yağlanmasının başlıca sebepleri arasındadır.



Fazla Kilo: Fazla kilo ve obezite karaciğer yağlanmasına sebep olur.



Sigara: Sigara vücudun ve karaciğerin tahribata yol açmasını sağlar. Karaciğer yağlanmasını hızlandırır.