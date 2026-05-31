Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı
Karabük’te kanalda otlarken suların yükselmesi sonucu mahsur kalan iki mandayı sahibi kurtardı. Kovboy gibi atına atlayarak suya giren mandaların sahibi uzun çabalardan sonra hayvanları güvenli bölgeye çıkardı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı’nda otlayan iki manda, su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kalırken, sahibi atıyla çaya girerek hayvanları güvenli alana çıkardı.
Hamamlı köyünde serinlemek amacıyla çaya giren mandalar, suyun yükselmesiyle karşı kıyıda kaldı.
Durumu fark eden manda sahibi, atına binerek çaya girdi.
Tehlikeye rağmen hayvanlarını bırakmayan besici, bir süre uğraştıktan sonra önüne geçtiği mandaları bulunduğu yerden çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.