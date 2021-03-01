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Gündem Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen el yazması Tevrat ele geçirildi
Gündem

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen el yazması Tevrat ele geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:15:00 -
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen el yazması Tevrat ele geçirildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Eskipazar ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen C.Y, M.D. ve M.F.M, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin yanlarında "altın yaldızlı Tevrat" olduğu değerlendirilen el yazması kitap bulundu.

Zanlılar hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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