Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Evdeki aramalarda 15 gram esrar, 1 captagon hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ürdün uyruklu N.N.R.H. ve Yemen uyruklu R.A.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde 2 gram esrar bulunan Nijerya uyruklu A.A.I, hakkında, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.