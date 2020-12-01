  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te uçuruma devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'te uçuruma devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:34:44 -
Karabük'te uçuruma devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde uçuruma devrilen cipteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.B. yönetimindeki 78 AAJ 529 plakalı cip, Kale köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralananların ormanlık alanda mantar topladıkları ve dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay