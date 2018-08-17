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Karabük'te otomobiller çarpıştı: 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı

Karabük-Yenice Karayolu’nda seyir halinde olan otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:55
Karabük'te otomobiller çarpıştı: 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kaza, Karabük Yenice Karayolu su arıtma tesisleri mevkiinde meydana geldi. İbrahim Göktaş yönetimindeki 78 BN 210 plakalı otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde olan Serkan Beşevli (35) yönetimindeki 78 YD 873 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda 7 kişi yaralandı.

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Çarpmanın etkisiyle Serkan Beşevli yönetimindeki araçta bulunan Ahmet Beşevli (57), Gülşah Beşevli (33), Tuana Beşevli (11) ve İkra Beşevli (9) ile diğer araçta bulunan Süreyya Göktaş (31), Zeynep Büşra Göktaş (8) ve Osman Enes Göktaş (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Hastaneye kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Ahmet Beşevli’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın şokunu atlatamayan çocuklar büyük korku yaşadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:55
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