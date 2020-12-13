  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 20:59:40 -
Karabük'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kuzyakaköseler köyünde tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet Özdemir (56) sobayı yakmaya çalışırken yangın çıktı. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan Özdemir'in eli yandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar oluşturdu.

Eli yanan Özdemir ise ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Özdemir'in kardeşi Ahmet Özdemir (43), yangın çıktığı sırada eve yakın olduğunu belirterek, "Abim bize seslendi. Hemen koştuk. Yangına müdahale ederken eli yanmış. Gerekli yerleri aradık. Ayrıca kümeste tavuklar vardı. Onları kurtardım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
Medya

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
Azerbaycan acı haberi duyurdu! Şehitler var
Gündem

Azerbaycan acı haberi duyurdu! Şehitler var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu şehitler olduğunu duyurdu.
Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama
Gündem

Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilginin suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay