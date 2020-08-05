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Aktüel

Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım sağlanamıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:38:00 -
Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 14 KH 692 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 07 AKP 934 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda her 2 istikamette ulaşım sağlanamıyor. Trafik akışının aksaması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

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