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Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda, mahalle grubu sorumlusu olduğu iddia edilen bir din görevlisi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 Salı 11:31
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahalle grubu sorumlusu olduğu iddia edilen bir imam gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Safranbolu ilçesinde bir mahalledeki imamlardan sorumlu olduğu iddia edilen Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde din görevlisi Hasan Ç. gözaltına alındı.

Örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan Ceht Din Görevlileri Derneği'nin kurucu başkanlığını da yaptığı belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:31
  1. FETÖ/PDY
  2. imam
  3. Karabük

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