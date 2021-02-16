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Yaşam Karabük'te çoban köpekleri sürüye saldıran kurdu böyle boğazladı!
Yaşam

Karabük'te çoban köpekleri sürüye saldıran kurdu böyle boğazladı!

Karabük'te Şevkiler köyünde koyun sürüsüne saldıran kurt, çoban köpekleri tarafından telef edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 00:30:00 -
Karabük'te çoban köpekleri sürüye saldıran kurdu böyle boğazladı!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi.

Kurt çoban köpekleri tarafından saldırıya uğradı

Şevkiler köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Korkmaz'ın açık alana çıkardığı koyun sürüsüne kurt saldırdı.

Bu sırada sürüyü koruyan kangal köpekleri, kurda saldırıp telef etti. Çoban köpeklerinin kurda saldırma anı çobanın cep telefonuna yansıdı.

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