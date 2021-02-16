Karabük'te çoban köpekleri sürüye saldıran kurdu böyle boğazladı!
Karabük'te Şevkiler köyünde koyun sürüsüne saldıran kurt, çoban köpekleri tarafından telef edildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurt, kangal çoban köpekleri tarafından telef edildi.
Kurt çoban köpekleri tarafından saldırıya uğradı
Şevkiler köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Korkmaz'ın açık alana çıkardığı koyun sürüsüne kurt saldırdı.
Bu sırada sürüyü koruyan kangal köpekleri, kurda saldırıp telef etti. Çoban köpeklerinin kurda saldırma anı çobanın cep telefonuna yansıdı.