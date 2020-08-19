  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te bir köy ve bazı evler karantinaya alındı
Aktüel

Karabük'te bir köy ve bazı evler karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:07:58 -
Karabük'te bir köy ve bazı evler karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahalleleri ve Akmanlar köyündeki bazı evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, birden fazla Kovid-19 vakası tespit edilen Nodullar köyünde 1 Eylül saat 24.00'a kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirildi.

Yortan beldesi merkez mahalleleri ile Akmanlar köyünde ikamet edip Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ve pozitif vaka temaslısı olarak saptananların tüm hane halkları dahil 14 gün süreyle ev karantinasında tutulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Karantina altındaki Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahalleleri ve Akmanlar köyünde hane karantinası altındaki kamu ve özel sektör çalışanları karantina süresi boyunca idari izinli sayılacaktır. Alınan karara uymayanlara idari para cezası ile gerekli adli işlemlerin uygulanacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklama..
Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı esir alındı!
Gündem

Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı esir alındı!

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı