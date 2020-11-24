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Aktüel Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:57:53 -
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'te 59 yaşındaki kişi 10 gün sonra evinde ölü bulundu.

Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'taki 3 katlı bir evin giriş katında ikamet eden Şakir Altıntepe'den (59) bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti.

Altıntepe'yi hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü sanılan Altıntepe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölmüş olma ihtimaline karşı ekipler çalışmalarını tedbir alarak yaptı.

Altıntepe'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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