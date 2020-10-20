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Aktüel Karabük'te aç kalan tilki ormanlık alandaki piknikçilerin sofrasında karnını doyurdu
Aktüel

Karabük'te aç kalan tilki ormanlık alandaki piknikçilerin sofrasında karnını doyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:50:39 -
Karabük'te aç kalan tilki ormanlık alandaki piknikçilerin sofrasında karnını doyurdu

KARABÜK (AA) - Karabük'te, ormanlık alandaki piknikçilerin yanına gelen tilki, karnını doyurup gözden uzaklaştı.

İlçeye bağlı Sarıçiçek mevkisinde piknik yapan Şerif Kahraman'ın yanına gelen tilki bir süre yaklaşmadan bekledi.

Daha sonra piknikçilere yanaşarak verilen yiyeceklerle karnını doyurdu, bir süre sonra da gözden uzaklaştı.

Piknikçi Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanlık alanda karşı karşıya geldiği tilkinin kaçmadığını fark edince yiyecek verdiklerini anlattı.

Kahraman, bir süre sonra uzaklaşan tilkinin yiyemediklerini de sürükleyerek yanında götürdüğünü ifade etti.



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