0553 313 94 23

Karabükspor’dan maaşlarını alamayan eski çalışanlar eylem yaptı

TFF 2.

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:36
Karabükspor’dan maaşlarını alamayan eski çalışanlar eylem yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor’un eski çalışanları maaş ve tazminatlarını alamadıkları için kulüp önünde eylem yaptı.


Kırmızı-mavili ekipten işten çıkarılan çalışanlar, maaşları ile tazminatları için kendilerine verilen senetlerinin tarihlerinin geçmesine rağmen, ödemelerin yapılmamasına tepki gösterdi. Mağdur olduklarını ve verilen senetlerin ödenmediğini belirten eski çalışanlar kulüp binası önünde toplandı. Gurup adına konuşan Semra Çetin, kulüpte 25 yıl çalıştığını söyledi.


Mağdur olduklarını ifade eden Çetin, "Bizler 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Karabükspor bünyesinde çalışan 45 kişi Başkan Mehmet Yüksel tarafından işi sona erdirilen kişileriz. Çalıştığımız yılların tazminatlarını miktarlarını senet vererek işlerimize son verildi. Zaten büyük çoğunluğumuzun askeri ücretle çalışan emekçi bu insanlar senetleri ödenmediği için mağdur oldular. Mehmet Yüksel başkanın daha önce basın toplantılarında ’çalışanlarla helalleştik, işlerini hallettik, ücretlerini ödedik’ gibi algı oluşturması toplumda bütün çalışanların tazminatlarını ödediği intibasını doğuruyor. Halbuki, bu senetlerin büyük bir kısmını ödemedi. Bizlerin Mehmet Yüksel başkandan ve yönetiminden isteğimiz bütün bu çalışanlara vermiş olduğu senetleri en kısa zamanda ödeyip Karabükspor Başkanı’na yakışır bir şekilde sözünde durmasını istiyoruz. Aksi takdirde Karabük halkı ve spor kamuoyu için güvensizliğe neden olmaktadır. Bu insanların umutları ile oynanmasın ayıptır günahtır” diye konuştu.


Kulüpte 10 yıl altyapı sorumlusu olarak çalıştığını aktaran Ümit Kansızoğlu ise kendilerine verilen senetlerin başka bir isimle verildiğini belirtti.


Senette yazan ismin yıllar önce ticari faaliyetlerinin durduğunu öğrendiklerini anlatan Kansızoğlu, "Bu senetler için aradığımızda ödemeyeceğini söyledi. Aynı şekilde Mehmet Yüksel’e telefonlarla, mesajlarla ulaştık. Maalesef bizlere olumlu bir şekilde dönüş yapmadı. Çoğu arkadaşımız mağdur oldu. Evine icralar gelenler, elektriği kesilenler oldu. Bizlerin bu mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz” dedi.


Açıklamanın ardından kalabalık sorunsuz bir şekilde kulüp binası önünden dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Çukurca’da icra edilen operasyonlarda 1’i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."
    1. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari..
    2. IKBY'ye "Kerküklüleri serbest..
    3. Uzman isimden çarpıcı Taliban analizi:..
    4. TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında..
    5. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol..
    6. Mısır’da yolcu otobüsü köprüden düştü:..
    7. İki madenci şehri karşı karşıya geldi
    8. Karabükspor’da Vanspor maçı..
    9. MHP lideri Bahçeli Bayburt’a geliyor
    10. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    11. GUHEM’de hedef 23 Nisan
    12. Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü..
    13. Bursa - İzmir Karayolunda dehşet anı..
    14. Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan..
    15. Kırtasiye deposundaki yangını..
    16. ABD’li komutanlar Akçakale’deyken..
    17. Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku
    18. İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa..
    19. İnstagram sessize alma özelliği nasıl..
    20. Erdoğan açık açık yüzüne söyledi!..
    21. Ziraat Türkiye Kupası
    22. ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını..
    23. Borsa günü yükselişle tamamladı
    24. WhatsApp Web nasıl kullanılır?..
    25. Külliye’deki toplantıya ilişkin..
    26. Azı dişleri ne zaman çıkar?
    27. Görülen rüyaları neden hatırlamayız?..
    28. Türkiye ve ABD arasında kritik toplantı
    29. Nurdağı’nda trafik kazası: 3 yaralı
    30. Karabükspor’dan maaşlarını alamayan..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...