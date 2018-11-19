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Karabükspor, Taner Öcal ile ilk antrenmanına çıktı

Zor dönemlerden geçen 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da yeni teknik direktör Taner Öcal, ilk antrenmanına çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:50
Karabükspor, Taner Öcal ile ilk antrenmanına çıktı

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un yeni teknik direktörü Taner Öcal, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-mavili ekip, 23 Kasım Cuma günü sahasında yapacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Öcal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Mehmet Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak yeni hocaları Taner Öcal'ın bu işi iyi bildiğini belirterek, "Kendisi hocaların hocasıdır. Kendisini geçmişten de tanıyorum, güveniyorum ve kefilim. Şu anda ilk hedefimiz ligde kalmak." dedi.

"Kamil Güleç, Karabükspor'a sahip çıkacaktır"

Kardemir Karabükspor'un bulunduğu yeri hak etmediğini vurgulayan Yüksel, "Benim anlamadığım bir şekilde 'takım aşağı gitsin' diye çekiyorlar. Ailemden, işimden fedakarlık ediyorum güzel bir şeyler olsun, Karabükspor hak ettiği yerde olsun diye. KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Güleç seçildi. Mutlaka Karabükspor'a sahip çıkacak, destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok maçına bütün Karabüklüleri davet eden Yüksel, istendiğinde biletlerini kendisinin alacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:50
  1. Balıkesir
  2. Kamil Güleç
  3. Karabükspor
  4. KARDEMİR
  5. Taner Öcal
  6. Mehmet Yüksel

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