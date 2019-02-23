Karabükspor, Elazığspor maçına hazır
Spor Toto 1.23 Şubat 2019 Cumartesi 16:51
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Karabükspor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı.
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