Karabüklü güreşçi Türkiye 3.sü oldu
Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.
18-20 Mart 2019 tarihlerindeBursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenenGenç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndaKarabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz 62 kg da Türkiye üçüncüsüolarak bronz madalya almaya hak kazandı.
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