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Karabüklü güreşçi Türkiye 3.sü oldu

Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Karabüklü güreşçi Türkiye 3.sü oldu

Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.


18-20 Mart 2019 tarihlerindeBursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenenGenç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndaKarabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz 62 kg da Türkiye üçüncüsüolarak bronz madalya almaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
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