Karabüklü güreşçi Türkiye 3.sü oldu Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz, Genç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

18-20 Mart 2019 tarihlerindeBursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenenGenç Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası’ndaKarabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Merve Karadeniz 62 kg da Türkiye üçüncüsüolarak bronz madalya almaya hak kazandı.

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