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Aktüel

Karabük’e gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Karabük Valiliği, il dışından Karabük’e gelecek olanların 14 karantinaya alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:59:44 -
Karabük’e gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Karabük Valiliği, il dışından Karabük’e gelecek olanların 14 karantinaya alınacağını açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın bugünden itibaren başladığı belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Ramazan Bayramı ve yaklaşmakta olan yaz mevsimi nedeniyle, ilimize gelmeyi planlayan hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızın, 04.05.2020 tarihinden itibaren bulundukları ilden ayrılıp ilimize gelmeleri halinde, izolasyon amacıyla ilimiz dahilinde hazırlanan öğrenci yurtlarımızda 14 gün izolasyona tabi tutulacaktır. İzolasyon süresinin sonunda Karabük’te bulunan ikametlerine gitmelerine gitmelerine izin verilecektir. İzin planlaması yapan vatandaşlarımızın bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir."

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