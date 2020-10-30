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Aktüel Karabük Valisi Gürel'den "komşuluk ilişkilerine ara verin" çağrısı:
Aktüel

Karabük Valisi Gürel'den "komşuluk ilişkilerine ara verin" çağrısı:

"Vatandaşlarımızdan ricamız; virüsle başa çıkabilmek adına bir müddet komşuluk ilişkilerini askıya alalım. Evlerimize misafir almayalım, başka evlere misafir olarak gitmeyelim"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:38:23 -
Karabük Valisi Gürel'den "komşuluk ilişkilerine ara verin" çağrısı:

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ev ziyaretlerine bir süre ara verilmesini istedi.

Vali Gürel, gazetecilere, koronavirüsle bütün dünyanın mücadele ettiğini söyledi.

Şu ana kadar Karabük'ün bu süreçte iyi bir sınav verdiğini belirten Gürel, kentin özellikle büyük şehirlerden gelenlerden çok etkilendiğini kaydetti.

Gürel, Karabük'te son bir aydır vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kontrollü sosyal hayat döneminin kuralları mevcut. Bunları uygulamak için denetim ve filyasyon ekiplerimiz sahada. Hasta ya da temaslı olup evlerinde süreçlerini tamamlamak için bulunan insanları denetleyen başka ekiplerimiz var. Onlar da sürekli sahadalar. Tespitlerimize göre bulaşın büyük bir oranının evlerden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Oralarda oluyor. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlarımızdan özellikle ricamız; komşuluk ilişkilerimiz devam edecek ama bir müddet uzaktan merhabalaşalım."

- "Kapalı mekanlarda virüsün yayılım hızı çok daha fazla"

Vatandaşların hem kendileri hem de toplum sağlığı için kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Başka yerlerdeki akrabalarımız, çocuklarımız bir müddet gelmesinler. Biraz uzak dursunlar. Hem kendilerini hem de buradaki büyüklerini korusunlar. Kalabalık yerlere girmemekte fayda var. Kapalı mekanlarda virüsün yayılım hızı çok daha fazla. Vatandaşlarımızdan ricamız; virüsle başa çıkabilmek adına bir müddet komşuluk ilişkilerini askıya alalım. Evlerimize misafir almayalım, başka evlere misafir olarak gitmeyelim." ifadelerini kullandı.


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