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Aktüel Karabük Üniversitesi ve ODTÜ'den "Avrasya Söyleşileri Seminer Dizisi"
Aktüel

Karabük Üniversitesi ve ODTÜ'den "Avrasya Söyleşileri Seminer Dizisi"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:32:05 -
Karabük Üniversitesi ve ODTÜ'den "Avrasya Söyleşileri Seminer Dizisi"

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bölge Çalışmaları Programı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrasya Çalışmaları Programı ortaklığında düzenlenen "Avrasya Söyleşileri Seminer Dizisi"nde akademisyenler, öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Tarih, siyaset, dil, eğitim, sağlık, çatışma ve göç gibi bölgeyle ilgili konuları tartışmak için akademisyenleri, öğrencileri ve Avrasya coğrafyasıyla ilgilenenleri bir araya getirmeyi amaçlayan seminerler dizisinin ikincisi, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yuliya Biletska, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi zorluklarla birlikte kendileri için birçok fırsat yarattığını belirterek, "Bunlardan belki de en önemlisi sanal ortamda düzenlenen bu tür etkinliklerle alanımızda önde gelen isimlerle güncel konuları ve fikirleri tanıma, tartışma ve fikir alışverişi yapma imkanı bulmamızdır." dedi.

Öğrencileri ODTÜ ile çevrim içi ortamda bir araya getirdiklerine dikkati çeken Biletska, şunları kaydetti:

"Dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışan bilim insanlarını Avrasya bölgesindeki en güncel konuları tartışabilecekleri bu ortama davet ettik. Program sayesinde öğrencilerimiz sadece bu alandaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda soru sorma ve tartışmaya katılma fırsatına da sahip oluyorlar. Bu, genç bilim insanlarını motive etmek ve kaliteli araştırmayı teşvik etmek için son derece önemlidir. Bu bağlamda, yüksek lisans yapan öğrencilerimizin çoğunun seminerlere katılmasından mutluluk duydum."

Uzun yıllardan beri Doğu Avrupa, Geniş Karadeniz Bölgesi ve Kafkasya hakkındaki çalışmalarına devam eden Dr. Turgut Kerem Tuncel de "Avrasya'yı Nasıl Çalışmalı? Konular, Kaynaklar ve Yöntem" başlıklı seminerde, günümüzde Avrasya coğrafyasıyla ilgili önem kazanan konular, bu bölgede olan biteni anlamaya yardımcı olabilecek kaynaklar ve saha araştırmalarında kullanılabilecek yöntemler hakkındaki görüşlerini ve sahadaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

10 Aralık'ta düzenlenen ilk seminer, Harvard Üniversitesinde Ukrayna Araştırma Enstitüsünün (HURI) Direktörü Serhii Plokhii'nin katılımıyla düzenlenmişti.


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