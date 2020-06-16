Karabük TSO talepleri TOBB’a iletiyor

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, dünyayı ve Türkiye’yi olumsuz etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını etkilerini azaltmak amacıyla üyelerinden gelen talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletmeye devam ettiklerini bildirdi.

Oda Başkanı Mescier, Covid-19 sürecinde alınan önlemler doğrultusunda işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve tüccarların, vergi ve SGK borçlarının gelecek aylar itibariyle diğer tahakkuk edecek borçlarla birleşmesi ve borç stoku haline gelmesinden ötürü bu borçların uzun vadeye yayılmasının çok verimli olacağı kanaatinde olduklarını belirtti.

İş dünyasının sorunlarına merhem olacağını düşündükleri geniş kapsamlı bir borç yapılandırmasının ve matrah artırımının devreye alınması gerektiğini, bu uygulamanın içinde bulunulan zor durumda bir gereklilik olduğunu düşündüklerini ifade eden Mescier, "Özellikle Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020 ayından önce tahakkuk eden vergi prim borcuna da bir yapılandırma ve matrah artırımı düzenlenmesi getirilmesi tüccar ve sanayicimize önemli avantaj sağlayarak ekonomik anlamda bu süreci daha rahat atlatmalarını sağlayacak, ülke ekonomimize de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda üyelerimizden gelen taleplere istinaden Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı ile yapmış olduğumuz ortak çalışma sonucunda; BAĞ-KUR Borç Yapılandırması ve Günlerin Askıya Alınması, vergi borcu yapılandırmaları, SGK prim yapılandırmaları, pandemi döneminde oluşan ve mevzuat karışıklıkları nedeniyle yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilememesinden kaynaklı cezaların iptalinin sağlanması, matrah artırımı düzenlemesi, odaların ve üyelerin aidat borçlarının gecikmelerinin affı ve yapılandırılması ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik etkilerin hafifletilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca 0-18 yaş arası çocuk ve gençlerin ebeveynleri vasıtasıyla sokağa çıkabilmelerine izin verilmiş kreş ve gündüz bakımevlerinin açılma sürecine girilmiştir. Birçok sektör kontrollü şekilde ticari hayatına devam ederken yine çocuk oyun alanları ve eğlence merkezleri ve benzeri sektörde olanların kontrollü ve tedbirli olarak faaliyetlerine izin verilmesi konusunda talepleri ilgili kurumlarla görüşülmesi amacıyla TOBB’a iletilmiştir" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle kanun kapsamına girenlerin belirtilen sürelerde VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeleri mümkün olmadığını aktaran Mescier, "Bununla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan fakat ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için belirlenen süre 30 Eylül 2020 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları için belirlenmiş süre de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle kanun kapsamına girenlerin belirtilen sürelerde VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeleri mümkün olmamıştır. Üyelerimizden gelen talepler üzerine kanunla belirlenen sürelerin Covid-19 salgını süreci nedeniyle en az 1 yıl süreyle ertelenmesi konusu da ilgili mercilerde gündeme getirilmesi amacıyla TOBB’a iletilmiştir. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin taleplerini, sorunlarını çözmek için çaba sarf etmekte ve bu konuda tüm birimlerimizle hızlı bir biçimde aksiyon almaktadır. Bu güne kadar üyelerimizden gelen talepleri çözüme kavuşturmak amacıyla büyük özveriyle çalışan başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Yönetim Kuruluna, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Meslek Komitesi üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.