  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük polisi ecza deposunu soyan hırsızların peşine düştü
Aktüel

Karabük polisi ecza deposunu soyan hırsızların peşine düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:08:53 -
Karabük polisi ecza deposunu soyan hırsızların peşine düştü

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir ecza deposundan ilaç çalan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Ateş Caddesi'ndeki bir ecza deposuna gelen 2 şüpheli kapıyı zorlayıp açarak içeri girdi.

Depodan 48 ilaç çalındığı belirlenen hırsızlık olayıyla ilgili Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları görüntüleri ve parmak izlerini topladı.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma sürdürülüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil

12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle dev..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...
Gündem

PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...

TSK'nın, Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar ve kurulan üs bölgeleri ile iyice köşeye sıkıştırdığı teröristlerin üst yapılanması KCK'nın sözd..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay