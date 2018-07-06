Karabuğdayın faydaları nelerdir?

Karabuğdayda gluten maddesi yoktur ve bu nedenle çölyak hastaları bu besini gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Karabuğday şeker hastaları için uygun bir besin türüdür. Karabuğday kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve düşük şekerin oluşmasına neden olur. Karabuğday bitkisi kolesterole karşı da oldukça etkilidir.

En ciddi hastalıklar arasında olan kalp ve kanser hastalıklarına karşı da karabuğdayın koruyucu bir etkisi vardır. Bunların yanında karabuğday kansızlığa ve yüksek tansiyona karşı da düzenleyici etkiye sahiptir. Karaciğerin çalışması konusunda da karabuğday olumlu etkilere sahiptir.

İnsanın vücut mekaniğinde birçok olumlu etkiye sahip olan karabuğday vücutta oluşan iltihaplanmalara, yoğun terlemeye, burun kanamalarına ve yorgunluklara karşı da olumlu etkilere sahiptir.

Adından dolayı tahıllar sınıfında değerlendirilen ama kuzukulağıgiller ailesine mensup olan karabuğday tüketimi bütün uzmanlar tarafından şeker hastalarına, çölyak hastalarına, kalp-damar hastalarına, yüksek tansiyon hastalarına önerilmektedir. Ayrıca bağırsaklarının çalışmasından şikayetçi olan hastalara da karabuğday besini tavsiye edilmektedir.

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