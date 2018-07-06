THY - İmaj
0553 313 94 23

Karabuğdayın faydaları nelerdir?

Buğdaygiller ailesine ait bir besin olarak düşünülen karabuğday aslında kuzukulağıgiller ailesine ait bir besindir. Karabuğdayın insan sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:28
Karabuğdayın faydaları nelerdir?

Karabuğdayda gluten maddesi yoktur ve bu nedenle çölyak hastaları bu besini gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Karabuğday şeker hastaları için uygun bir besin türüdür. Karabuğday kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve düşük şekerin oluşmasına neden olur. Karabuğday bitkisi kolesterole karşı da oldukça etkilidir.

En ciddi hastalıklar arasında olan kalp ve kanser hastalıklarına karşı da karabuğdayın koruyucu bir etkisi vardır. Bunların yanında karabuğday kansızlığa ve yüksek tansiyona karşı da düzenleyici etkiye sahiptir. Karaciğerin çalışması konusunda da karabuğday olumlu etkilere sahiptir.

İnsanın vücut mekaniğinde birçok olumlu etkiye sahip olan karabuğday vücutta oluşan iltihaplanmalara, yoğun terlemeye, burun kanamalarına ve yorgunluklara karşı da olumlu etkilere sahiptir.

Adından dolayı tahıllar sınıfında değerlendirilen ama kuzukulağıgiller ailesine mensup olan karabuğday tüketimi bütün uzmanlar tarafından şeker hastalarına, çölyak hastalarına, kalp-damar hastalarına, yüksek tansiyon hastalarına önerilmektedir. Ayrıca bağırsaklarının çalışmasından şikayetçi olan hastalara da karabuğday besini tavsiye edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 18:28
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. mutfak
  5. kadın
  6. karabuğday

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dengeli beslenmenin yolları
    1. Dengeli beslenmenin yolları
    2. İşgalci İsrail terör estiriyor: 35..
    3. Son KHK yayınlandı mı? Yeni KHK ihraç..
    4. Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler..
    5. Fenerbahçe'nin kalecisi David Ospina..
    6. Belçika'da Müslüman genç kıza çirkin..
    7. Muslera'nın hatası Uruguay'ı yarı..
    8. İran'dan flaş karar! 18 ürüne yasak..
    9. Başbakan'dan flaş bedelli açıklaması
    10. Almanya'dan flaş Suriye açıklaması
    11. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu
    12. Başkan açıkladı! 9 bin 500 kişi alınacak
    13. Uruguay Fransa çeyrek final maç sonucu..
    14. TSK'dan nefes kesen görüntüler!
    15. Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa yarı..
    16. Minik Leyla cinayetinde kan donduran..
    17. Tahliye edilen eski Vali'ye büyük şok!
    18. S-400 füzeleri için Rusya ile..
    19. Almanya'da ırkçı saldırı!
    20. Bolu'da korkunç kaza! TIR'dan kopan..
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...