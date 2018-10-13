Karabaş otu ve anasondaki şifa



Damar sertliğini önler. Kolesterol düşürücü, balgam söktürücüdür. Zindelik verir. Astmada etkilidir. Yaraları olgunlaştırır. Egzema yaralarına iyi gelir. Adale ağrılarında etkilidir. Sinek kovucudur.

Kullanılışı: Dahilen, günde ikişer damla yarım fincan suya damlatılarak alınır. Haricen, masajla cilt üzerine uygulanır.



Karabaş otu, Foça'nın özellikle Deniz Feneri adacığı ve Mersinaki Koyları başta olmak üzere makilik alanlarında yetişir. Bahar ve yaz mevsiminde toplanan çiçekleri, dallarıyla kurutulup her mevsim içilir. Taze taze toplanıp hemen çayı demlenebilir. Sıcak suda demlendirilen karabaş otu ilk önce çivit mavi bir renk alır, daha sonra biraz limon sıkıldığında bardağın içindeki mavinin yerini lâl rengi alır.