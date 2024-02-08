Karabağ’dan Aliyev’e tam destek

Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte oyunu bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin “başkent” olarak ilan ettiği Karabağ’ın Hankendi kentinde kullandı. Bölgede 26 sandık kurulurken, yol çalışmalarının yanı sıra Zengezur Koridoru’nun yapımında faaliyet gösteren Türk şirketlerin Azeri çalışanları konteynerlerdeki sandıklarda oyunu kullandı.

İLGİ ÇOK YÜKSEK

Karabağ’da 2020’de 44 gün süren savaş sonucu işgalden kurtarılan ve “akıllı köye” dönüştürülen Zengilan ilçesinin Ağalı köyündeki sandığa ilgi büyüktü. Seçim kurulu üyesi Vügar Ehlimanoğlu, köyde en az yüzde 95 katılım olduğunu söyledi. Ehlimanoğlu’na göre, Ağalı’nın kurtarılmasının ardından köye dönen 650 vatandaş ve bölgenin ıslahı için çalışan işçilerle birlikte 971 seçmen mevcut.

Ehlimanoğlu, Zengilan’da Ermeni olmadığını ancak kendisi, babası ya da dedesi Karabağ’da doğan ve Azerbaycan vatandaşlığı alan Ermeni kökenlilerin de seçimde oy kullanabildiğini vurguladı.

‘GÖRECEĞİMİZE İNANMIYORDUK’

Ağalı’nın en yaşlı seçmenleri olan 79 yaşındaki Fahredov Seyyare ile eşi İsmailova Seyyare, yaşadıkları duyguyu kelimelerle tarif edemeyeceklerini söyledi. Seyyare çifti 1993’te savaş yüzünden ayrıldıkları topraklara geçen Eylül ayında döndüklerini ifade etti. İsmailova Seyyare, savaş döneminde ölmekten çok Ermenistan’a esir düşmekten korktuğunu belirterek, kendisi gibi evlerinden ayrılmak zorunda kalanlara, 1993 ila 2003 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev’in barınacak yer verdiğini, yardımda bulunduğunu hatırlattı. İsmailova Seyyare, “30 yıl sonra toprağımızı tekrar görebileceğimizi düşünemiyorduk… Oğul Aliyev’e minnettarız” dedi. Seyyare çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğine de minnettar olduklarını ifade ederek “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.



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