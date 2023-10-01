Karabağ’dan 100 bin Ermeni evine döndü! İşgalciler gidiyor Erivan ağlıyor

TAHSİN HAN

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan’ın Karabağ’daki hakimiyetini hazmedemeyerek iftiralarla, batılıları yanına çekmeye ve müdahaleye çalışıyor...

Azerbaycan toprağı Karabağ’ı terk eden Ermenilerin sayısı her geçen gün artıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, bölgeden ayrılanlara ilişkin son verileri paylaştı. Erivan yönetimi, Dağlık Karabağ’dan 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Sözcü Bağdasaryan, dün sabah saatleride yaptığı açıklamada “Şu anda Dağlık Karabağ’dan 100 bin 417 kişi Ermenistan’a giriş yaptı” dedi.

Resmi verilere göre Dağlık Karabağ’da 120 bine yakın Ermeni yaşıyordu. Bu duruma göre bugün ya da yarın son Ermenilerin de Azerbaycan toprağını terkederek evleri olan Ermenistan’a dönmüş olacak. 1990’daki işgalle 1.5 Azerbaycanlıyı tehcir edip bölgeyi ele geçiren ve Karabağ’a Ermenileri yerleştiren Erivan yönetimi ise şimdi Bakü’nün kendi toprağında hakimiyet kurmasını sindiremeyip karalama kampanyasına başvuruyor.

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Ermenilerin Azerbaycan tarafından sürüldüğü yalanını söylemeye devam eden Erivan’da Başbakan Paşinyan dahil her yetkili aynı yalanı söylemeyi sürdürüyor.

İftiracı BM Ermeni elçisi

Dün İngiliz BBC’ye konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Ermenistan Büyükelçisi Edmon Marukyan, Azerbaycan’ın çağrısıyla bölgeye gidecek olan BM heyetinin ziyaretini bile fırsata çevirip, yalanlara devam etti. Ermeni elçi, BM heyetinin bomboş bir Dağlık Karabağ ile karşılaşacağını belirterek, “Karabağ’da etnik temizlik yapıldı. Ermeniler sürüldü. BM heyeti bomboş bir Dağlık Karabağ görecek” diyerek yalanlara devam etti.

İsrail’in şimdi İsrail topraklarına Yahudileri yerleştirmesi gibi kendilerinin 30 yıl önce Azerbaycan topraklarına yerleştirdikleri sivillerin, Azeri yönetimi altında yaşamak istememesi nedeniyle kendi iradesiyle bölgeyi terketmesini hazmedemeyin Erivan, yalanlarla batılıları yanına çekmeye ve Karabağ’a müdahaleye iknaya çalışıyor.

Birkaç yüz kişi kaldı

Rus basınından Interfax’ın aktardığına göre, Karabağ’da “çoğu memur, acil servis çalışanı, gönüllü, bazı özel ihtiyaçları olan ve ayrılmaya hazırlanan kişilerden oluşan” yaklaşık birkaç yüz kişi kaldığını iddia etti.

Karabağ’daki halkını yalanlarla korkutup Ermenistan’a dönmesinin yolunun açan Başbakan Paşinyan da “Önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ’da hiç Ermeni kalmayacağını gösteriyor” dedi. Oysa Azerbaycan, isteyen her Ermeni sivilin bölgede kalabileceğini açıkladı.