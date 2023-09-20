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Gündem Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama
Gündem

Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:33:00 -
Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz.' dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu. Ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de "İş Dünyası ile istişare Toplantısı"nda Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili, "Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın her köşesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır." diye konuştu.

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