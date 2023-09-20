Karabağ zaferinin ardından ilk temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Karabağ zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev’den bilgi aldı.
'Yanınızdayız' mesajını yineledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.
Öte yandan iki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.